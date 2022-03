Rumor ou mais do que isso? Conor McGregor está interessado em comprar o Chelsea

Apesar de ser um adepto confesso do Manchester United, o lutador de UFC deseja adquirir o clube londrino

Conor McGregor, nome mais mediático da história do UFC, mostrou vontade de comprar o Chelsea, depois de Roman Abramovich o ter colocado à venda.

Na sua conta no Twitter, o lutador irlandês publicou uma mensagem onde afirma que "Gostaria de explorar o Chelsea", exibindo, simultaneamente, o print de uma conversa no WhatsApp sobre a possível aquisição do emblema de Londres. Anteriormente, McGregor já tinha manifestado interesse em entrar no mercado do futebol, quando tentou comprar o Celtic Glasgow.

Já o magnata Abramovich pretende vender a formação da capital inglesa por valores a rondar os 3623 milhões de euros e quer que esse negócio se concretize o mais rápido possível, de forma a evitar possíveis sanções do governo do Reino Unido ao investimento russo após a invasão da Rússia à Ucrânia.