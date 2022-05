Rumor: FC Porto e Benfica atentos a goleador alemão de 18 anos

Leonardo Vonic brilhou pela equipa sub-19 do Nuremberga.

Leonardo Vonic, jovem promessa do futebol alemão, está a despertar o interesse de vários emblemas da Bundesliga e, de acordo com o "Sport1", também figura no radar de FC Porto e Benfica.

A edição online daquele canal adianta que os dois clubes portugueses fazem parte do vasto lote de seguidores do goleador, de apenas 18 anos, que, esta época, anotou 18 golos pela equipa de Sub-19 do Nuremberga. Como tal, prepara-se para iniciar a nova temporada nos trabalhos da formação principal do clube que milita no segundo escalão germânico e com o qual tem contrato até 2024.

Leverkusen, Monchengladbach, Hoffenheim, Friburgo e Estugarda já terão perguntado pelo dianteiro.