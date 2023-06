Rumor em torno de Messi com novo capítulo: agora uma data para o anúncio

Al Hilal pretenderá anunciar a contratação do craque argentino na próxima terça-feira.

O rumor que associa Lionel Messi ao futebol saudita continua com novos capítulos, o último dos quais dando conta da intenção do Al Hilal em anunciar o craque argentino como reforço no próximo dia 6 de junho, terça-feira.

A informação é do jornal espanhol Sport e é publicada com base em fontes do clube. Messi, caso se confirme esta transferência, será o jogador mais bem pago do planeta, com um ordenado na ordem dos 400 milhões de euros por temporada, o dobro do que recebe Cristiano Ronaldo no Al Nassr.

Realça o Sport que o campeão mundial pela Argentina disputa o último jogo pelo PSG neste fim de semana, abrindo assim portas ao anúncio na próxima semana. O Barcelona tem sido apontado com insistência, mas "o tempo passa sem que uma aproximação definitiva entre as duas partes tenha ocorrido."