Rumo ao Mundial: Países Baixos e Croácia já sorriem, Turquia continua em alta

Seleção turca venceu de forma folgada na Noruega e já leva seis pontos.

Países Baixos e a vice-campeã mundial Croácia venceram este sábado os respetivos jogos no apuramento para o Mundial2022 de futebol, depois de uma entrada em falso, com derrotas, na primeira jornada.

Para as duas seleções era imperativo mostrar outra cara, e com jogos teoricamente mais acessíveis cumpriram nesta segunda 'tentativa': os Países Baixos venceram em casa a Letónia, por 2-0, e a Croácia bateu o Chipre, por 1-0.

Depois de perder com a Turquia no arranque do grupo G (4-2), a seleção "laranja" conseguiu cumprir e recuperar algum terreno, num jogo em que Steven Berghuis, aos 32 minutos, e Luuk de Jong, aos 69, marcaram os golos do triunfo.

Uma vitória muito importante sobretudo porque Turquia e Montenegro voltaram a triunfar nesta segunda jornada - diante da Noruega (3-0) e Gibraltar (4-1), respetivamente - e lideram o grupo com duas vitórias em dois jogos.

Depois de vencer em casa os Países Baixos, a Turquia defrontou hoje na condição de visitante, mas em terreno neutro, em Málaga, devido à pandemia da covid-19, a Noruega, e foi implacável frente ao conjunto nórdico (3-0).

Nem as "estrelas" Haaland ou Odegaard valeram à Noruega, que viu Thorstvedt ser expulso aos 80 minutos, já muito depois de o médio Ozan Tufan chamar a si os "holofotes", com golos aos quatro e 59, e já após Soyuncu também marcar, aos 28.

No grupo H, a vice-campeã mundial Croácia valeu-se de um golo solitário de Pasalic, aos 40 minutos, para vencer com serviços mínimos o Chipre, três dias depois de se ter estreado, na quarta-feira, com uma inesperada derrota com a Eslovénia.

Para os croatas, o triunfo também ganha acrescida importância, tendo em conta nova vitória da Rússia, hoje diante da Eslovénia, por 2-1. Artem Dzyuba bisou para os russos, aos 26 e 35, e Ilicic marcou o tento dos eslovenos, aos 35.

Ainda nos jogos da tarde, no grupo E, a Bielorrússia estreou-se com uma vitória frente à Estónia, num jogo que ficou desbloqueado a partir dos 77 minutos, com a expulsão de Oigus, ao ver o segundo amarelo após travar uma saída rápida dos bielorrussos.

Com as duas equipas empatadas a 2-2, a Bielorrússia, em superioridade numérica, cresceu ainda mais no jogo e conseguiu chegar à vitória, com golos aos 81 e 84 minutos.

Ainda hoje neste grupo, a República Checa recebe em Praga a Bélgica, depois de as duas seleções terem vencido na jornada inaugural.