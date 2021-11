Rumo ao Mundial: Alemanha marcou nove, a queda da Suécia e outros destaques

Confira as notas de maior destaque dos jogos da zona europeia de apuramento realizados esta quinta-feira.

No Grupo J, a Roménia desperdiçou chance soberana de subir ao segundo lugar a uma jornada do fim, ao empatar em casa sem golos com a Islândia, depois de horas antes a Macedónia do Norte ter ido à Arménia golear por 5-0 e assumir a vice-liderança, com 15 pontos, mais um do que os romenos.

A Alemanha "passou a ferro" o Liechtenstein, ao vencer por 9-0, em jogo de sentido único e cuja história são os nove golos, mas já tinha o apuramento direto garantido, somando 24 pontos.

No Grupo H, a Croácia goleou, como se esperava, a fraca seleção de Malta, por 7-1, e adiou para a última jornada, na receção à Rússia, a decisão final sobre qual das duas seleções se qualifica diretamente e qual vai para o play-off dos segundos lugares.

A Rússia lidera com 22 pontos, mais dois do que a Croácia, que está obrigada a ganhar no domingo para se apurar diretamente, seguindo-se a Eslováquia e a Eslovénia, que empataram a dois golos em Trnava e têm ambas com 11 pontos.

Finalmente, a Espanha confirmou o seu estatuto de potência europeia ao vencer em Atenas a Grécia, graças a um golo de penálti marcado pelo sportinguista Pablo Sarabia, aos 26 minutos, e só precisa de um empate em casa no domingo frente à Suécia, que perdeu, surpreendentemente, na Geórgia, por 2-0, para carimbar o apuramento direto para o Catar.

A seleção espanhola lidera, a uma jornada do fim, com 16 pontos, seguida da Suécia, com 15, da Grécia, com nove, da Geórgia, com sete, e do Kosovo, com quatro.

O vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os play-offs de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os play-offs.

Destas 12 equipas presentes nos play-offs, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.