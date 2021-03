Rumo ao Mundial: a vitória de Paulo Sousa, Seferovic titular e outras notas da qualificação

Domingo foi mais um dia de jogos de apuramento para o Mundial do Catar.

A difícil vitória da Alemanha na Roménia, por 1-0, e a goleada da Macedónia do Norte, 5-0 ao Liechtenstein, foram os destaques nos jogos deste domingo à noite no apuramento europeu para o Mundial2022 de futebol.

A Polónia, treinada por Paulo Sousa, não teve problemas em se impor a Andorra, por 3-0, no que é a primeira vitória no posto do selecionador luso nesta campanha.

A sempre candidata seleção germânica ganhou em Bucareste com um golo de Gnabry, passando a liderar o grupo J, com seis pontos, os mesmos da Arménia (2-0 à Islândia), enquanto a Macedónia do Norte, autora da segunda maior goleada do dia, logo atrás dos 8-0 da Dinamarca à Moldávia, tem três, os mesmos da Roménia.

Em Skopje, Trajkovski 'bisou' e os outros três golos foram rubricados por Bardhi, Elmas e Nestorovski.

Um golo de Dani Olmo já nos descontos salvou a Espanha de novo tropeção na qualificação para o torneio mundial no Qatar, em 2022. A seleção treinada por Luis Enrique, na qual o 'leão' Pedro Porro teve estreia absoluta, voltou a mostrar poucos argumentos, num jogo em que sofreu para dar a volta ao marcador e ganhar por 2-1.

O jogo foi depois seguido, no grupo B, pelo triunfo da Suécia por claros 3-0, no Kosovo, a valer a liderança do grupo aos nórdicos, com seis pontos. A Espanha tem quatro e já se destaca da Grécia, que tem um.

Tudo como se esperava, no grupo C, em que Itália e Suíça voltaram a ganhar e passam a totalizar seis pontos.

Seferovic voltou a ser titular, mas foi de Shaqiri, logo aos dois minutos, o único golo helvético na vitória por 1-0 sobre a Lituânia.

Belotti, de grande penalidade, e Locatelli apontaram os dois golos transalpinos na excelente vitória em Sofia.

Quanto à França conseguiu a primeira vitória no grupo D, com os campeões mundiais a triunfarem hoje à tarde em Astana, na visita ao Cazaquistão, com golo de Dembélé e um autogolo de Maliy.

A jornada não podia correr melhor para os gauleses, já que depois Ucrânia e Finlândia empataram, 1-1, o que até permite a liderança aos 'bleus', com quatro pontos, mais dois que os rivais pelo apuramento.

No grupo I, a Inglaterra somou a segunda vitória e isolou-se na frente, ao vencer na visita à Albânia, com golos de Harry Kane e Mount, num dia em que a Polónia, de Paulo Sousa, confirmou e bateu Andorra, por 3-0, com mais dois golos de Lewandowski e um de Swiderski.

A Inglaterra atinge os seis pontos, Polónia e Hungria (vencedora por 3-0 em São Marino) estão com quatro.

Já no grupo F, após a goleada de 8-0 da Dinamarca à Moldávia, seguiram-se uns 'normais' 3-1 da Áustria às Ilhas Faroe e o empate de 1-1 entre Israel e Escócia.

Comanda a Dinamarca, com seis pontos, logo seguida por Áustria, com quatro, e Escócia, com dois.