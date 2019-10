Rumo ao Europeu: dois bilhetes na mão e Alemanha vence com menos um

Confira as notas de destaque dos encontros de apuramento para o Europeu realizados este domingo.

A Rússia e a Polónia juntaram-se à Bélgica e Itália como seleções já apuradas para o Europeu, enquanto a Alemanha foi vencer à Estónia, apesar de ter atuado durante 76 minutos com menos um jogador.

Os russos foram ao Chipre golear por 5-0, em jogo do Grupo I de qualificação para o Euro2020, com golos de Denis Cheryshev (09 e 90+2 minutos), Magomed Ozdoev (23), Artyom Dzyuba (79) e Aleksandr Golovin (89), e garantiram, desde já, pela quinta vez consecutiva, a presença na fase final de um Europeu.

No mesmo agrupamento, a Escócia goleou São Marino com meia dúzia de golos sem resposta, com John McGinn em destaque ao fazer um 'hat trick' durante a primeira parte do jogo (12, 27 e 45+1 minutos). Lawrence Shankland (65), Stuart Findlay (67) e Stuart Armstrong (87) encarregaram-se de marcar os restantes golos da partida.

A Bélgica, que já tinha garantido o apuramento na quinta-feira, foi ao Cazaquistão vencer por 2-0 com golos de Michy Batshuayi e Thomas Meunier, mantendo-se na liderança do Grupo I (24 pontos. Depois, surgem a Rússia (21 pontos), Chipre (10 pontos), Escócia (nove pontos), Cazaquistão (sete pontos) e São Marino (0 pontos).

Já a Polónia derrotou em casa por 2-0 a Macedónia do Norte (que contou com o sportinguista Stefan Ristovski a titular, tendo sido substituído aos 81 minutos), no Grupo G, carimbando também o passaporte para a competição que vai decorrer em 12 cidades europeias. Os golos dos polacos foram apontados por Przemyslaw Frankowski (74 minutos) e Arkadiusz Milik (80).

A Áustria foi à Eslovénia vencer com um golo solitário de Stefan Posch aos 21 minutos, consolidando o segundo lugar do Grupo G. Neste agrupamento, a Polónia lidera com 19 pontos, depois vem a Áustria com 16 pontos, a Macedónia do Norte e a Eslovénia, ambas com 11 pontos, Israel tem oito pontos e a Letónia está no último posto, ainda sem pontos.

Por seu turno, a Alemanha foi vencer à Estónia por 3-0, apesar de ter ficado com apenas 10 homens a partir dos 14 minutos, depois de Emre Can ter visto um cartão vermelho direto por falta à entrada da sua área. Depois de uma primeira parte sem golos, os germânicos adiantaram-se no marcador aos 51 minutos por intermédio de Ilkay Gundogan, médio do Manchester City, que 'bisou' no encontro seis minutos depois.

Timo Werner, avançado do Leipzig - adversário do Benfica na Liga dos Campeões -, foi lançado no jogo aos 66 minutos e marcou o terceiro tento apenas cinco minutos depois, aproveitando um lançamento milimétrico de Gundogan, o homem do jogo.

Antes, também no Grupo C, já a Holanda tinha vencido na deslocação à Bielorrússia (2-1), com Georginio Wijnaldum, médio do Liverpool, a fazer balançar as redes em duas ocasiões (32' e 41'), e Stanislav Dragun a fazer o tento de 'honra' para os da casa.

A 'laranja mecânica' lidera o agrupamento com 15 pontos, os mesmos que a Alemanha, estando a Irlanda do Norte em terceiro com 12 pontos. Depois, a Bielorrússia tem quatro pontos e a Estónia soma apenas um ponto.

No Grupo E, o País de Gales e a Croácia empataram a uma bola, com Nikola Vlasic a adiantar os croatas aos nove minutos, mas com o inevitável Gareth Bale a repor a igualdade aos 45+3.

A Croácia segue em primeiro do agrupamento com 14 pontos, seguida pela Hungria, que tem 12 pontos, depois de ter hoje batido em casa o Azerbaijão por um golo sem resposta, marcado por Mihaly Korhut aos 10 minutos de jogo. Seguem-se-lhes a Eslováquia (10 pontos), o País de Gales (oito pontos) e o Azerbaijão, que tem apenas um ponto.