Rummenigge responde a Florentino Pérez: "O que há a fazer é reduzir custos"

Presidente da Direção do Bayern comentou a entrevista do líder do Real Madrid ao programa "El Chiringuito", na segunda-feira.

Depois de assumir, com veemência, uma posição contrária à da criação da Superliga Europeia, o Bayern contestou um dos argumentos apresentados na segunda-feira por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, um dos clubes fundadores da competição que está no "olho do furacão".

Em entrevista ao programa "El Chiringuito", o líder dos "merengues", apontou para a necessidade de "gerar mais receita", com Karl-Heinz Rummeniggue, presidente da Direção do emblema alemão, a "remar" no rumo oposto: "O que há a fazer é reduzir custos", afirmou o antigo internacional germânico, citado pelo diário As.

A publicação espanhola, aliás, aponta o Bayern como um "exemplo" a seguir em termos de gestão financeira ao longo dos últimos anos.

De recordar que, já esta terça-feira, os bávaros já tinham emitido uma nota oficial sobre a Superliga: "Em nome da direção, posso afirmar expressamente que o FC Bayern não participa na Superliga. O FC Bayern é solidário com a Bundesliga. Foi e é sempre um grande prazer para nós poder jogar na qualidade de representante alemão na Champions League. Todos nós ainda recordamos com carinho a nossa vitória na Liga dos Campeões em Lisboa em 2020, um momento tão feliz nunca é esquecido. Para o FC Bayern, a Liga dos Campeões é a melhor competição de clubes do mundo", assinalou Rummenigge.