CEO do Bayern de Munique admitiu que o clube não vai proceder à aquisição de futebolistas por preço demasiado elevado. Contexto pandémico implica cautelas financeiras

Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern, assumiu, esta quinta-feira, apreciar as qualidades e características de Kylian Mbappé, mas assegurou que o avançado francês do Paris Saint-Germain não será alvo de uma proposta para reforçar a equipa bávara.

O preço do internacional francês, um dos jogadores que mais atenções desperta e cujo contrato com o emblema de Paris termina na próxima época, será um entrave à contratação, apesar dos alemães serem financeiramente poderosos.

"Adoro Mbappé e a forma como joga, mas nunca seremos capazes de trazê-lo para o Bayern. Além disso, ele está bem onde está e o Nasser [Al Khelaifi, dono do PSG) é um bom amigo. Não vou incomodá-lo com este assunto", afirmou Rummenigge.

Face à quebra de receitas causada pela pandemia de covid-19, e embora os alemães tenham vencido a última Liga dos Campeões - o CEO do Bayern reconheceu que "temos de ser muito cuidadosos nos nossos gastos" e lembrou que o clube da Baviera gastou outrotra "muito dinheiro" .

"Pagámos 80 milhões de euros pelo Lucas Hernández [no verão de 2019 ao Atlético Madrid]. Hoje, [o preço] seria metade. O mercado de transferências caiu 50 por cento no verão", advertiu Rummenigge.

O responsável do atual campeão da Bundesliga admitiu também que o "futebol perdeu a cabeça" com a "inflação galopante" dos preços de futebolistas " com as transferências de Neymar e Mbappé para o PSG. O primeiro custou 222 milhões de euros e o segundo 180.

Para Rummenigge, que apontou como "boa notícia" a retração financeira, motivada pelo contexto pandémico, a prática desses valores "acabou". "Os clubes estão a ser mais cautelosos com os seus gastos", finalizou o CEO do Bayern.