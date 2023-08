Rui Tavares ajuda guarda-redes do Bahia a chegar ao pódio do Brasileirão

Guarda-redes é treinado por Rui Tavares, adjunto de Renato Paiva no clube de Salvador.

Marcos Felipe, o guarda-redes do Bahia, ocupa o segundo lugar no ranking dos "goleiros" do Brasileirão, com 67 defesas efetuadas, numa média de 3,9 por jogo. O atleta em causa é o dono da baliza do Bahia, treinado por Renato Paiva e que tem Rui Tavares como responsável pelo treino dos guardiões. Apenas Lucas Perri, o guardião do Botafogo, de Bruno Lage, que lidera o campeonato, tem melhor registo: 76 defesas numa média de 4,2 por desafio.

Rui Tavares, um algarvio que trabalhou, entre outros clubes, no Olhanense e no Louletano, esteve pela primeira vez no estrangeiro com Toni, no Tractor do Irão, em 2014/15, e daí para cá aventurou-se em outros clubes e campeonatos, nomeadamente no Sepahan, Zob Ahan (ambos iranianos), Indepediente del Valle (Equador) e Club León (México).

Em todos eles granjeou respeito e foi reconhecido pelo trabalho efetuado, com várias distinções pelo meio, o que volta agora a suceder, num campeonato tão exigente e disputado como o Brasileirão.