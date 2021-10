Rui Silva e William Carvalho festejam pelo Bétis, Raúl de Tomás resolve para o Espanhol

Vitórias de Bétis e Espanhol nos encontros desta segunda-feira da ronda nove da La Liga.

O Bétis saiu esta segunda-feira do campo do Alavés (1-0) com um triunfo garantido em cima do minuto 90, enquanto o Espanhol derrotou em casa o Cádiz (2-0), em jogos da nona jornada da Liga espanhola de futebol.

Os internacionais portugueses Rui Silva e William Carvalho foram titulares na equipa andaluza, que só à passagem do minuto 89 marcou o tento vitorioso, por intermédio do avançado Borja Iglesias.

Com 15 pontos, o Bétis segue no oitavo posto, já o Alavés está em zona de despromoção, no 19.º lugar, com apenas três.

Na Catalunha, um tento do ex-benfiquista Raúl de Tomás, aos 45+1, e um outro de Nico Melamed, aos 65, que tinha entrado na segunda parte, deram a vitória aos "periquitos" e, consequentemente, a 11.ª posição (12 pontos), enquanto os visitantes estão no 16.º lugar (sete).