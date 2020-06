Rui Silva defende penálti e garante empate ao Granada

Guarda-redes luso esteve em destaque no nulo frente ao Leganés; já o Sevilha também empatou com o Villarreal (2-2)

O Sevilha não foi hoje além de um empate a dois golos em casa do Villarreal, no encontro inaugural da 31.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e pode perder o terceiro lugar para o Atlético de Madrid.

No Estádio de La Cerámica, o ponta de lança Paco Alcácer, aos 18 minutos, adiantou o submarino amarelo, mas Escudero (39') restabeleceu a igualdade, anulada instantes depois por Pau Torres, nos descontos do primeiro tempo (45+4').

A formação andaluza, orientada pelo antigo treinador do FC Porto Julen Lopetegui, que contou com o português Rony Lopes até ao intervalo, entrou disposta a inverter o resultado, porém o melhor que fez foi empatar pelos pés de El Haddadi (63).

O resultado coloca o Villarreal no sexto posto, com 48 pontos, enquanto o Sevilha, terceiro, com 53, fica em risco de saltar para fora do pódio do campeonato, caso os colchoneros vençam o Levante esta terça-feira.

A precisar de pontos para escapar à despromoção e com Kevin Rodrigues no onze, o Leganés não conseguiu fazer melhor do que empatar sem golos na receção ao Granada, que contou com Rui Silva na baliza e Domingos Duarte no eixo defensivo, enquanto Gil Dias entrou em campo nos instantes finais (90+4') e João Andorinha não saiu do banco de suplentes.

O guarda-redes luso foi mesmo o grande responsável pelo ponto conseguido no terreno do adversário, ao defender, para a barra, uma grande penalidade, batida por Miguel Guerrero, aos 65 minutos.

O Leganés mantém a 19.ª e penúltima posição da 'La Liga', com 25 pontos, e o Granada, segue no nono posto, com 43.