Ruggeri tem posição oposta a Carlos Queiroz no caso de violência doméstica

Oscar Ruggeri na final do Mundial de 1986, numa disputa de bola com Rummenigge

O histórico jogador do Boca Juniors e da seleção argentina, Oscar Ruggeri, criticou com veemência a posição do Boca Juniors em reintegrar Sebastián Villa, o jogador colombiano que desde maio estava afastado na sequência de uma agressão à mulher, Daniela Cortés.

"Não estou de acordo que o Villa já tenha jogado pelo Boca. Não posso estar ao lado dos cobardes que agridem as miúdas. Tenho três filhas", lembrou.

"Até que a Justiça emita sentença não devia jogar. Essas coisas no Boca não me agradam", prosseguiu, acrescentando depois: "Quando o vi a jogar pensei: "Este país é uma merda! Nunca vamos melhorar." A miúda aparece com a cara numa lástima e tudo continua como se não fosse nada? Nunca levantei a mão às minhas filhas e vem um gajo de fora... E depois continua como se nada fosse só porque é jogador de futebol? Não aceito. Não pactuo com cobardes que agridem as mulheres", disse ainda.

Este jogador esteve esta segunda-feira na origem de uma polémica com Carlos Queiroz, que desvalorizou o caso de agressão e afirmou que o jogador faz parte das contas na seleção colombiana.

"Se todos os homens que levassem um murro das mulheres fossem para a Imprensa falar, o mundo estava lixado", comentou Queiroz em privado, não sabendo que as suas palavras estavam a ser ampliadas num microfone que as transmitia para a sala de imprensa da seleção, onde ainda estavam jornalistas.