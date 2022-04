Rudiger terá recusado o Manchester United, dizem em Inglaterra

Central está em final de contrato com o Chelsea e não deverá renovar com os "blues".

O futuro de Antonio Rudiger, central do Chelsea, continua uma incógnita. O jogador termina contrato com os "blues" em junho e a renovação parece já ser uma carta fora do baralho.

O internacional alemão, que foi sendo associado a clubes como Real Madrid, Barcelona e Manchester United, terá agora recusado os "red devils", escreve o "Manchester Evening News".

Os representantes do internacional alemão ter-se-ão sentado a negociar uma possível chegada do jogador ao clube inglês, mas o facto de parecer improvável que o United se qualifique para a Liga dos Campeões terá afastado o defesa de Old Trafford.