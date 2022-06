Rudiger no Real Madrid para "conquistar todos os títulos possíveis"

Redação com Lusa

O defesa internacional alemão Antonio Rüdiger manifestou hoje vontade de "conquistar todos os títulos possíveis" no Real Madrid, durante a apresentação como reforço do campeão espanhol e europeu de futebol para as próximas quatro épocas.

"Quero agradecer ao presidente [Florentino Pérez] a oportunidade que me dá de jogar neste grande clube e, aos sócios, prometo que darei tudo pelo Real Madrid. Quero conquistar todos os títulos possíveis", disse Rüdiger, de 29 anos, durante a curta apresentação.

Se o jogador alemão, que assinou um contrato com os "merengues" até 2026, tivesse trocado o Chelsea pelo Real Madrid uma temporada mais cedo já teria alcançado esse objetivo, uma vez que o clube da capital conquistou o campeonato de Espanha e a Liga dos Campeões em 2021/22.

O defesa central, que nos últimos anos se tem revelado como um dos melhores do mundo na sua posição, admitiu estar a viver "um dia muito especial", destacando "o apoio incondicional" dos pais, considerando ser essa "a chave do sucesso" profissional.

Rüdiger, que vai envergar a camisola com o número 22, esteve acompanhado dos pais, mas também do irmão, da mulher e dos filhos, reforçando tratar-se de "um dia muito especial" igualmente para a sua família.

O presidente do Real Madrid anunciou a chegada de "um homem que vai dar a alma em cada jogo", qualificando o mais recente reforço de "um grande jogador", que vai "ajudar a fortalecer" a equipa "merengue".

Rüdiger representou o Chelsea durante cinco épocas, durante as quais venceu uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e uma Taça de Inglaterra, tendo integrado a melhor equipa da "Champions" na última temporada.

O central iniciou a sua carreira no Estugarda, com 18 anos, já depois de ter passado pelos escalões de formação do Borussia Dortmund, e seguiu carreira em Itália, na Roma, onde se manteve durante dois anos, antes de rumar a Londres.

Conta com 50 jogos e dois golos marcados pela Alemanha, tendo atuado no Mundial'2018, que decorreu na Rússia, e no Euro'2020.