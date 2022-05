Rudiger já fala em tons de despedida: "O Chelsea será sempre especial para mim"

Central vai rumar ao Real Madrid no verão

Antonio Rudiger, apesar de ainda faltarem dois jogos no calendário, já começou a despedir-se do Chelsea no sábado, após o desfecho amargo para os blues na final da Taça de Inglaterra, em que foi o Liverpool a sorrir no desempate por grande penalidade (6-5).

"O Chelsea tem sido bom comigo e eu com eles. Estou muito, muito grato, tanto eu como a minha família. Tornei-me num homem aqui, os meus filhos nasceram cá. Londres e, especialmente, o Chelsea serão sempre especiais para mim", afirmou aos repórteres na zona de entrevistas rápidas.

O central alemão de 29 anos vai rumar ao Real Madrid no próximo verão, uma mudança que garante não ter sido determinada pelas sanções que os londrinos atravessaram por conta da invasão russa à Ucrânia.

O jogador lamentou ainda que não se tenha conseguido despedir dos londrinos vencendo a Taça de Inglaterra.

"Foram cinco anos de altos e baixos, como é normal. Houveram muitas coisas positivas, mas é por isso que fico ainda mais frustrado, porque queria ter tido um final diferente...", admitiu Rudiger.