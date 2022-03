Notícia em Itâlia: Rudiger tem acordo para a próxima temporada

Rudiger está em final de contrato com o Chelsea

O jornal italiano Gazzetta dello Sport avança que Antonio Rudiger fechou acordo com a Juventus para se tornar reforço a custo zero no próximo verão.

De acordo com a fonte, Rudiger terá preferido a Vecchia Signora ao Real Madrid e Bayern e recusado ainda um contrato de 6,5 milhões de euros por época oferecido pelo Chelsea.

Em Itália, o internacional alemão vai beneficiar de incentivos fiscais, algo que também terá influenciado a decisão de integrar os bianconeri, que o veem como o substituto ideal do veterano Giorgio Chiellini, que em agosto fará 38 anos.

Para além da condição de agente livre, Rudiger sente-se confortável a jogar em sistemas de três centrais, outro aspeto que terá seduzido Massimiliano Allegri, treinador da Juve, a aprovar a vinda do central de 29 anos.