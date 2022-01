O valor exigido por Rudiger para renovar com o Chelsea

Rudiger termina contrato com o Chelsea no próximo verão, mas processo de renovação ainda é dado como possível, mesmo que o central exija um elevadíssimo esforço financeiro por parte dos blues

Antonio Rudiger, de acordo com a imprensa espanhola, exige um acordo válido em mais de 50 milhões de euros para renovar contrato com o Chelsea. Segundo o jornal Marca, o defesa de 28 anos já terá recusado uma primeira proposta de renovação dos blues, que terá incluído um salário de cerca de 160 mil euros por semana, valores que não o colocariam no top-10 dos jogadores mais bem pagos do clube.

Com esse objetivo em mente, o internacional alemão, que tem sido associado ao Manchester United, PSG, Juventus e Bayern de Munique, espera resposta do atual campeão europeu, que mantém a confiança na chegada a um entendimento entre ambas as partes.

Antonio Rudiger, parte instrumental da campanha europeia do Chelsea na época passada, que culminou com a conquista da Liga dos Campeões, tem mantido o lugar de titular no setor defensivo dos blues. Esta temporada, conta com 30 jogos, três golos e uma assistência nos londrinos.