"Rudiger evitou magoar-se no lance do terceiro golo de Benzema"

A derrota do Chelsea ante o Real Madrid (1-3), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, como que originou um 'bode espiatório': Antonio Rudiger.

Um ex-avançado corroborou a acusação, ecoada entre muitos adeptos dos blues, de que o central "tirou o pé" no lance do terceiro golo de Karim Benzema, ao considerar que evitou magoar-se por não querer comprometer o futuro.

"Foi um mau passe de Mendy, mas a abordagem de Rudiger foi de alguém que não queria ficar lesionado. Era como se tivesse uma transferência confirmada [no final da época] e não se quisesse magoar", disse Gabby Agbonlahor, no "TalkSport".

Por sua vez, Mario Melchiot, antigo defesa do Chelsea, expressou opinião idêntica. "Concordo, ele poderia ter sido mais duro [na abordagem ao lance com Benzema]", disse, denotando um aspeto alegadamente indicativo do receio de Rudiger.

"Além disso, ele foi com o pé esquerdo em vez do direito e, normalmente, se fizesse o bloqueio com o direito, e se for até ao fim, ganhava a bola", juntou Melchiot.Rudiger, central internacional alemão e peça muito utilizada por Thomas Tuchel, é um dos

jogadores do Chelsea em final de contrato e, além de não haver perspetivas de permanecer em Stamford Brige, vários clubes têm interesse na contratação.