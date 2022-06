Rudiger elogiou Pepe ao ser apresentado: "Encanta-me"

Central alemão voltou a considerar o defesa do FC Porto como uma grande referência

Novo central do Real Madrid, Antonio Rudiger tem num ex-jogador merengue a principal referência. No dia da apresentação no Santiago Bernabéu, o alemão elogiou fortemente Pepe, defesa do FC Porto e da Seleção.

"Referência? Tenho muitos, mas se tivesse de escolher um, diria Pepe. Ele tem umas características que me encantam. Dentro de campo é um monstro e fora é uma pessoa muito simpática", referiu Rudiger, em conferência de imprensa.

Figura atual do FC Porto, Pepe, recorde-se, representou o Real Madrid entre 2008 e 2017, somando um total de 334 partidas e vários títulos.