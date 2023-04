Rudiger deu camisola a adepto e bancadas do Cádiz reagiram assim

Central do Real Madrid foi oferecer camisola, mas os adeptos do Cádiz reagiram com insultos (nas redes sociais falou-se mesmo de teor racista). Merengues, dentro do campo, venceram fora de casa, por 0-2

Antonio Rudiger protagonizou, no final do Cádiz-Real Madrid (0-2), um momento que vai dando que falar em Espanha. O central merengue dirigiu-se a um adepto na bancada, mas não foi nada bem recebido pelos adversários.

Após o apito final, o internacional alemão deslocou-se à bancada para oferecer uma camisola a um adepto. Os fãs do Cádiz não gostaram e insultaram o jogador, com relatos nas redes sociais a falarem mesmo de insultos racistas.

A atitude não caiu bem junto de alguns jogadores adversários, que confrontaram o alemão ainda no relvado.