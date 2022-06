Rudiger confirma abordagem do Barcelona: "Era o Real ou nada"

Internacional alemão terminou o contrato com o Chelsea e teve a oportunidade de escolher entre os dois maiores clubes de Espanha, aparentemente

Apresentado esta segunda-feira como reforço do Real Madrid, Antonio Rudiger confirmou que recebeu abordagens do Barcelona. No entanto, a ideia do alemão era clara, à partida.

"Sim, houve interesse do Barcelona, eles ligaram-me, mas eu disse ao meu irmão [e representante] que queria vir para o Real Madrid, ou era isso ou nada", explicou, em conferência de imprensa.

Refira-se que o Barcelona deve oficializar brevemente outro central que terminou contrato com o Chelsea, o dinamarquês Andreas Christensen.