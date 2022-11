Rudiger confirma abordagem do Barcelona e garante: "Real Madrid é mais do que um sonho"

Central alemão concedeu entrevista ao AS e abordou ainda a sua mentalidade competitiva

Antonio Rudiger, central do Real Madrid desde o último verão, confirmou que o Barcelona o tentou contratar. Ainda assim, o internacional alemão garante fidelidade aos merengues, que representam muito para o jogador.

"Bateram à minha porta, bateram, mas, para mim, não era uma possibilidade. Como vos disse antes, Real Madrid para mim nem sequer era um sonho, porque parecia algo inalcançável... Se olharem para os nomes que aqui jogaram: Zidane, Ronaldo, Cristiano... Para ter a oportunidade de jogar com Modric, Kroos ou Benzema.... era difícil dizer que não", explicou, em entrevista ao AS.

Vindo do Chelsea, o central começa a conquistar os adeptos do Real Madrid com a sua mentalidade guerreira, como quando marcou um golo ao Shakhtar, nesta edição da Champions, mesmo levando com o guarda-redes em cima. Rudiger explica que vai dar tudo pela camisola dos merengues.

"Relação com os adeptos? Tem sido ótima. Penso que tudo mudou para mim com o golo que marquei contra Shakhtar. Naquele momento, as pessoas aperceberam-se, só um pouco, de quem eu sou. É isso que sustenta o clube, quando os madridistas cantam "Hasta el final". Abri a minha cabeça para a equipa, é quem eu sou. Isso é apenas uma pequena parte do que está para vir", atirou.