Rudiger chega livre ao Real, mas não a custo zero: eis os valores

Central alemão termina contrato com o Chelsea, mas não será um jogador barato para os merengues

Só uma pequena catástrofe pode já evitar que Antonio Rudiger seja reforço do Real Madrid a partir da próxima época. O central alemão está a caminho do Bernabéu, mas, apesar de terminar contrato com o Chelsea, não chegará a Espanha a custo zero.

De acordo com o jornal Marca, que lembrou que o interesse do Real Madrid já tinha vários meses e que a primeira ideia do jogador até era continuar em Stamford Bridge, antes do processo de saída de Abramovich, o salário do alemão será de 11 milhões limpos por ano.

O valor é explicado pelo diário espanhol, que lembra que o central vai vincular-se por quatro anos e que terá um prémio de assinatura de oito milhões, dois por cada ano. Ou seja, os nove milhões líquidos acordados transformar-se-ão em 11 milhões limpos por temporada.

O mesmo diário avança que as comissões no negócio de Rudiger ficarão fixadas nos 15 milhões de euros, esperando o clube merengue que o forte investimento seja compensado pelo rendimento de um central que deverá fazer companhia a Militão e permitir que Alaba possa jogar no lado esquerdo da defesa.