Rudiger acerta transferência para o Real Madrid, garantem em Espanha

O defesa alemão termina o contrato com o Chelsea em junho de 2022 e ficará livre no mercado.

Antonio Rudiger estará a poucos dias de ser confirmado oficialmente como reforço do Real Madrid para a próxima época. De acordo com o "Telemadrid" e o "Mundo Deportivo", as negociações com o atual central do Chelsea estão bem avançadas.

Rudiger termina o contrato com o Chelsea em junho de 2022 e a partir de janeiro está livre para jogar por outra equipa a partir de 1 de julho de 2022, quando deverá chegar ao Santiago Bernabéu.

O internacional alemão de 28 anos vai permitir a Carlo Ancelotti decidir se quer um par de centrais com Alaba ou Rudiger, ou se prefere que Militão seja o parceiro do alemão. Essa contratação chega para cobrir saídas até então deixadas em abertas no Real, casos de Varane e Sergio Ramos.