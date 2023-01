Rudi Voller é o novo diretor desportivo da seleção alemã de futebol

Foi o eleito para substituir Oliver Bierhoff.

O antigo selecionador alemão de futebol Rudi Voller (2000-2004), vice-campeão mundial em 2002, foi escolhido para o cargo de diretor desportivo da Alemanha, por proposta de um grupo de ex-internacionais, anunciou esta quinta-feira a federação germânica (DFB).

Após a surpreendente eliminação da Alemanha na fase de grupos do Mundial'2022, no Catar, repetindo a desilusão de 2018, na Rússia, a DFB reuniu um grupo de cinco ex-internacionais, entre os quais Rudi Völler, para apoiar a recuperação da "mannschaft", e o antigo jogador foi o eleito para substituir Oliver Bierhoff (também antigo internacional alemão) no cargo.

Rudi Voller passou quatro anos à frente da seleção alemã, de 2000 a 2004, disputando a final do Mundial na Coreia do Sul e no Japão, em 2002, perdida para o Brasil, e a eliminação precoce da fase de grupos do Euro2004, em Portugal.

Na sua carreira de jogador, Voller foi campeão mundial em 1990 com a Alemanha e retirou-se do futebol internacional em 1994, após o campeonato do mundo nos Estados Unidos.

Voller estabeleceu para si mesmo o objetivo principal de "criar as bases para um Euro'2024 bem-sucedido em casa e apoiado por toda a Alemanha", segundo o comunicado de imprensa da DFB.

"À sua maneira e com os seus sucessos como jogador, treinador e selecionador, conseguiu cativar os adeptos. A minha equipa, e eu, está ansiosa pela nossa jornada para o Euro em casa no próximo ano", reagiu o treinador Hansi Flick, mantido no cargo após o fiasco do Qatar.

A Alemanha contabiliza três grandes torneios sem sucesso, eliminada nos Mundiais na primeira fase em 2018 e em 2022, e nos oitavos de final do Euro2020.

Daqui a 18 meses, a Alemanha vai receber o Euro'2024, 18 anos depois de ter organizado a Mundial2006, que terminou no terceiro lugar.