Rudi Garcia apresentado no Nápoles: "Temos de começar do zero"

Treinador francês que orientou Ronaldo no Al Nassr assumiu o campeão italiano

Sobre assumir o Nápoles: "O facto de termos conquistado o título deve dar confiança aos jogadores, porque mostraram que são capazes de o fazer. Mas também não podemos pensar que, só porque somos campeões italianos, basta entrar em campo e ganhar os jogos. É por isso que digo que temos de começar do zero, sofrendo de novo, trabalhando muito e esforçando-nos. E também ter qualidade, um plano de jogo para impor o nosso jogo, porque é isso que eu quero para o meu Nápoles. Tenho de convencer os jogadores de que ganhar é ótimo, mas continuar a ganhar é ainda melhor."

De Laurentiis sonha com final da Champions: "O sonho de todos é chegar o mais longe possível em todas as competições. O Nápoles é o campeão italiano, então, em primeiro lugar, vamos jogar com o escudo do campeão nas nossas camisas durante toda a temporada, e isso nos dá obrigações. Depois, é claro, o Nápoles tem de disputar a Liga dos Campeões todos os anos. E na Liga dos Campeões, já é preciso passar da fase de grupos. Depois disso, quando se sai, tudo pode acontecer, com um pouco de sorte...

Despedido do Al-Nassr da Arábia Saudita: "Sinceramente, a experiência na Arábia Saudita foi ótima. Depois de 23 jogos, o clube nunca tinha conseguido os resultados que nós conseguimos. As coisas correram muito bem com o grupo. Tivemos a sorte de ter um dos maiores jogadores da história que chegou em janeiro, Cristiano Ronaldo, com quem as coisas também correram muito bem a nível pessoal. É assim, mas todas as experiências são úteis. Quanto à minha reunião com Aurelio De Laurentiis, não vou dizer que fui lá com as mãos nos bolsos. Mas quando se tem este tipo de encontro, é mais um encontro humano. O presidente do Nápoles queria saber quem era Rudi Garcia, mas conhecia o treinador, que ganhou troféus e obteve resultados nos clubes por onde passou. Digo isto com toda a humildade, porque às vezes não falamos muito."