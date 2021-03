Rúben Vezo venceu Gonçalo Guedes e Thierry Correia no duelo entre Levante e Valência

O único golo do jogo foi marcado aos 18 minutos, pelo avançado Marti Roger

O Levante venceu esta sexta-feira na receção ao Valência, no dérbi da cidade, por 1-0, na 27.ª jornada da Liga espanhola, numa partida que teve três jogadores portugueses em campo, Rúben Vezo, Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

O único golo do jogo e que valeu os três pontos ao Levante foi marcado aos 18 minutos, pelo avançado Marti Roger.

O Valência apresentou-se desfalcado de cinco titulares, quatro deles castigados por acumulação de cartões amarelos e um por lesão, o extremo russo Denis Cheryshev.

Pelo Levante jogou o central português Rúben Vezo, ex-Vitória de Setúbal, e pelo Valência os compatriotas Thierry Correia, ex-Sporting, e Gonçalo Guedes, ex-Benfica, enquanto o seu antigo colega de clube, o central Ferro, emprestado pelos 'encarnados' ao clube valenciano em janeiro, não chegou a sair do banco.

Com este triunfo, o Levante subiu ao oitavo lugar, com 35 pontos, à frente do rival da mesma cidade, o Valência, que segue em 12.º, com 30, enquanto a liderança é assumida pelo Atlético Madrid, com 62, seguido do FC Barcelona, com 56, do Real Madrid, com 54, e do Sevilha, com 48.