Rúben Sosa: de Peter Pan a Poeta del Gol ou o Principito e o Sosita

Rúben Sosa, um craque diabólico que encantou o Uruguai e assinou conquistas na Europa; foi rei das alcunhas e dos sul-americanos mais temidos dos noventas

Jogou com Francescoli, Bergkamp ou Andreas Möller. Falamos de Rúben Sosa, um dos maiores craques uruguaios dos oitentas e noventas, verdadeiro tratado nas bolas paradas, um dos grandes bombardeiros dessas décadas, senhor de obras de arte alucinantes. Ainda hoje ligado ao futebol, é, aos 56 anos, treinador de avançados do seu Nacional. Um trabalho à sua medida, por si reclamado, para emprestar o mais supremo detalhe aos que escolhem a profissão goleadora. Está ao dispor de todas as categorias do clube.

"Não quis ser treinador, chateei-me com a Federação e vim para o meu clube de sempre, onde fui capitão e ganhei muitos troféus. O meu objetivo é ajudar o treinador na definição, em todos esses exercícios de definição que servem para atirar à baliza. Tenho tudo na minha cabeça, não preciso de livros! Ainda recentemente tive uma conversa bonita como rapaz dos sub-15 que não me havia conhecido como jogador, quis pegar no telemóvel e começou a ver esses golos. Depois só queria tirar fotos comigo", conta Rúben Sosa, abrindo, assim, a conversa...sempre com franqueza e acutilância.