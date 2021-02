Rúben Dias reage ao primeiro golo no Manchester City

Rúben Dias apontou este sábado o primeiro golo com a camisola do Manchester City

No 32º jogo com a camisola do Manchester City, o defesa português Rúben Dias apontou, este sábado, seu primeiro golo pela equipa inglesa. O jogador de 23 anos reagiu com emoção ao momento marcante na carreira.

"Espírito de equipa incrível! Mais uma vitória! Muito feliz por marcar meu primeiro golo com a camisola do Manchester City", publicou Dias.

O golo foi importante na vitória do City (2-1) com o West Ham. Outro defesa, Stones, também marcou para a equipa de Pep Guardiola, que alcançou a incrível marcada de 20 vitórias seguidas, mantendo-se no topo da classificação da Premier League.