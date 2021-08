Rúben Dias eleito o melhor defesa da Liga dos Campeões 2020/21

Rúben Dias, defesa português do Manchester City

Central internacional português, finalista vencido no Estádio do Dragão, superou a concorrência de Rudiger e Azpilicueta (duo defensivo do Chelsea)

Rúben Dias (Manchester City) foi eleito, esta quinta-feira, como o melhor defesa a atuar na Champions na época 2020/21, anunciou a UEFA, durante o sorteio da próxima edição da fase de grupos da liga milionária, realizado em Istambul.

"Estou muito feliz por receber este prémio. Significa muito para mim e devo agradecer a todos que me ajudaram a conquista-lo. Estou ansioso pela próxima temporada", afirmou o jogador do Manchester City, através de um vídeo emitido na cerimónia.

O internacional português, que superou a concorrência de Rudiger e Azpilicueta (duo defensivo do Chelsea), realizou 11 jogos na última edição da Liga dos Campeões, todos eles na condição de titular, inclusive na final, tendo sido finalista vencido no Dragão.