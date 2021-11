Roy Keane visa trio do Manchester United: "Se o teu emprego depende deles, vais ter problemas"

O Manchester United perdeu mais um jogo frente a um rival direto.

Os jogadores do Manchester United estão debaixo de fogo após mais uma derrota - 2-0 diante do Manchester City - e há um trio do plantel que foi particularmente criticado. Neste caso, por Roy Keane, antigo futebolista dos red devils.

"Se vais para um jogo, olhas à tua volta e vês Luke Shaw, Harry Maguire e Fred, e o teu emprego depende destes jogadores, então vais ter problemas. Eles são jogadores internacionais... O Fred está a jogar no Manchester United. Se alguém me diz que ele é bom o suficiente para o Manchester United, então é louco. E joga numa zona importante do terreno, o meio-campo", criticou o irlandês, em declarações à Sky Sports.