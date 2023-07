Roy Keane e a ida a um clube de strip em Chicago: "Correu mal. Levámos alguns dos mais novos..."

Numa viagem de pré-temporada do Manchester United aos Estados Unidos

Roy Keane, antigo jogador do Manchester United, presente no programa "Overlap Live", recordou uma caricata história do período em que era capitão dos "red devils", que envolveu a ida a um clube de strip em Chicago, numa viagem de pré-temporada do clube inglês.

"Saímos à noite em Chicago e correu mal. Levámos alguns dos jogadores mais novos, foi em Chicago, lembro-me bem. Na manhã seguinte o Denis acordou-me. Tentámos chegar ao autocarro... Olhei para a minha cara, estava preta. Não sabia o que tinha acontecido. Pensei para comigo 'Jesus!'. Tentei recompor-me, entrei no autocarro e sentei-me ao fundo, nos últimos lugares. Íamos para o aeroporto", começou por recordar.

"O nosso assessor de imprensa mandou-nos uma notícia onde se dizia que alguns jogadores do Manchester United tinham estado num clube de strip em Chicago. Eu lá do fundo gritei: 'Não se preocupem com isto. Não têm provas. Nada de provas. Relaxem, tenho tudo sob controlo. Sou o capitão e comigo vocês estão bem'", continuou Keane.

"Cinco minutos depois, o telefone toca outra vez. Aparentemente tinham provas. 'E eu disse 'que provas? O que é que eles têm?'. Ao que o assessor de imprensa respondeu 'têm as tuas impressões digitais'. E acrescentou: 'Também têm detalhes do teu cartão de crédito e do teu passaporte'. Eu respondi 'é só isso que têm sobre mim?", disse ainda, concluindo de seguida:

"Tinham feito uma notícia com muitos detalhes, quando entrei no clube 'dei' as minhas impressões digitais e 'esfreguei' a minha cara durante toda a noite. Foi a única coisa que esfreguei nessa noite... Penso que o título da notícia nos jornais irlandeses era qualquer coisa como 'Horny Devils' [diabos excitados]..."

Garry Neville e Jamie Carragher, entre a audiência do programa, foram às lágrimas ao ouvirem a história do antigo jogador do United.