Roy Keane comenta as palavras de Matic: "Não esqueçam o Benfica"

Matic com Ronaldo, autor do golo frente ao Chelsea

Médio sérvio disputou um dos últimos jogos pelo Manchester United em Old Trafford.

Nemanja Matic já anunciou a saída do Manchester United no final da temporada, depois de terminado o contrato, e, frente ao Chelsea (1-1), disputou um dos últimos jogos em Old Trafford. Após o jogo de quinta-feira à noite, o jogador de 33 anos deixou um discurso de despedida.

"Para mim foi um prazer jogar em Old Trafford durante cinco anos e darei o meu melhor para ajudar a equipa. O United vai ficar para sempre no meu coração, tal como o Chelsea. Têm de vir tempos melhores no futuro, o United é um grande clube e as expectativas são elevadas", afirmou.

Roy Keane, antigo médio irlandês dos "red devils", comentou estas palavras de forma irónica. "Ele fala da saída, que passou um bom período no clube, que o Manchester United vai ficar para sempre no seu coração, tal como o Chelsea. Não esqueçam o Benfica! Não cabem todos no coração dele", atirou, em declarações à Sky Sports.