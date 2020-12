Roy Keane arrasa jogador do Tottenham: "É uma loucura, o rapaz não pensa"

Antigo capitão do Manchester United tece críticas a Serge Aurier após o penálti cometido frente ao Leicester.

O Tottenham averbou no domingo a segunda derrota consecutiva na Liga inglesa, ao perder por 2-0 na receção ao Leicester e, se no fim da partida José Mourinho recusou apontar o dedo a Serge Aurier, lateral que cometeu a grande penalidade que daria origem ao primeiro golo dos "foxes", Roy Keane foi no sentido oposto e criticou duramente o lateral dos "spurs".

"Há uma palavra para descrever o que ele fez: loucura. Quero ter algum cuidado com o que digo sobre este defesa, porque já o critiquei antes. É uma loucura", começou por atirar o antigo capitão do Manchester United, agora comentador da Sky Sports. E prosseguiu:

"Não havia perigo, ele não estava enquadrado com a baliza e Aurier nem olhou para a bola. É um jogador experiente e fez uma loucura. Não estava a pensar. O rapaz não pensa, de todo", atirou o irlandês, fiel ao seu estilo. A falta cometida por Aurier, ainda na primeira parte do Tottenham-Leicester, foi descrita pela generalidade da imprensa britânica como "um erro infantil".

"Vamos focar-nos no jogo de hoje. [Aurier] Cometeu um erro em cima do intervalo, mas antes já tínhamos tido outros jogadores a cometerem erros noutras zonas do campo. Não posso culpar um jogador por um erro", disse Mourinho, técnico do Tottenham, na conferência de imprensa pós-jogo.