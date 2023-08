Ross Barkley volta à Premier League pela porta do Luton Town

Internacional inglês estava livre no mercado, depois de ter terminado com o Nice.

O Luton Town, emblema recém-promovido à Premier League, anunciou esta quarta-feira a contratação de Ross Barkley, médio ofensivo inglês que estava livre no mercado, depois de ter terminado contrato com os franceses do Nice.

O internacional inglês, de 29 anos, regressa desta forma à Liga inglesa depois de ter passado uma época na Ligue 1, mostrando-se satisfeito pela oportunidade de relançar a carreira.

"Porquê o Luton? Terem subido dos escalões amadores à Premier League é uma grande história e para mim, voltar à Premier League é uma grande motivação. Ainda sou relativamente novo e não joguei tanto como gostava nos últimos anos, mas reservei muita energia e tratei bem de mim, por isso é bom estar aqui. Tenho muito para mostrar, estou pronto e sinto-me motivado", declarou, aos meios do clube inglês.

Na época passada, Barkley apontou quatro golos e duas assistências em 28 jogos disputados pelo Nice. Na carreira, passou ainda pelo Chelsea, Aston Villa, Leeds, Sheffield Wednesday e Everton, onde foi formado, ganhando destaque entre 2013 e 2017.