Rooney tira um jogador acusado de insultos racistas a um adversário e o jogo da MLS prosseguiu

O jamaicano Damion Lowe queixa-se de alegados insultos racistas do grego Taxi Fountas, que foi depois substituído por Wayne Rooney e já negou ter usado a tal palavra de que é acusado

O desafio da MLS entre o Inter Miami e o DC United parou por alegados insultos racistas do grego Taxi Fountas ao jamaicano Damion Lowe.

Phil Neville, treinador do Inter Miami, conversou no relvado com o seu homólogo Wayne Rooney, do DC United, e este acedeu a retirar de campo Taxi Fountas para que o jogo prosseguisse.

O incidente aconteceu na segunda parte, quando após uma disputa de bola os dois jogadores se envolvem numa discussão. Depois, Damion Lowe ameaça deixar a partida e foi aí que o árbitro suspendeu o jogo durante uns minutos.

"Foi um comentário racista. É inaceitável. Usou a palavra que me parece a palavra mais feia do mundo. Rooney sempre foi uma pessoa com valores e hoej subiu na minha consideração, mais do que por qualquer golo que marcou. Respeito muito por ter lidado com a situação dessa forma. Eu tive de manter a calma dos meus jogadores. Disse-lhes que íamos ficar unidos", comentou Phill Neville. Rooney confirmou que houve uma queixa e que a MLS vai investigar o caso, não querendo acrescentar mais nada.

O jogo terminou 3-2, Fountas marcou um golo antes do incidente e no final Higuaín marcou o golo decisivo que deu o triunfo ao Inter Miami.

Entretanto Taxi Fountas já negou ter proferido a tal palavra. "Tivemos uma discussão no relvado, mas não usei insultos racistas contra ninguém. Não disse a palavra de que me acusam de ter dito, não usei expressões racistas. Sou contra o racismo em qualquer forma, é desprezível. Tenho muitos amigos de muitas culturas. Sempre respeitei a cultura, religião e cor da pele de todas as pessoas. Estou muito triste de ser falsamente acusado".

Ugly incident tonight in Inter Miami game. DC"s Taxi Fountas allegedly used a racist word toward Miami"s Damion Lowe. This was the confrontation between the two players. Game was stopped for several minutes. Inter Miami coach Phil Neville said it was "unacceptable word." pic.twitter.com/7gfSAMbKHe - Will Manso (@WillManso) September 19, 2022

pic.twitter.com/KGSCmibD6z - Taxiarchis Fountas (@T_Fountas) September 19, 2022