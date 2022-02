Rooney recorda: "Mudei as chuteiras antes do jogo com o Chelsea, queria lesionar alguém"

Antigo avançado recorda vários episódios da carreira em documentário.

O documentário "Rooney", sobre a carreira de Wayne Rooney, antigo avançado de classe mundial, com uma Liga dos Campeões e cinco campeonatos ingleses no currículo, estreia apenas na sexta-feira na "Amazon Prime", mas determinadas revelações já estão a fazer correr muita tinta.

O antigo jogador do Manchester United, agora treinador do Derby County, admitiu ter calçado umas chuteiras maiores antes de um jogo com o Chelsea, que poderia dar a conquista da Premier League aos "blues", porque estava com vontade de "lesionar alguém".

"Mudei as minhas chuteiras antes do jogo. Calcei umas maiores porque queria lesionar alguém. Se o Chelsea ganhasse um ponto conquistava a Premier League e naquela altura não suportava essa ideia. As chuteiras eram legais, mas eram maiores do que as que normalmente usava", revelou.

Agora com 36 anos, Rooney falou ainda dos seus problemas com o álcool.

"Havia momentos em que tínhamos uns dias livres, eu fechava-me e só bebia, para tentar tirar tudo da minha mente. As pessoas sabiam que eu às vezes gostava de sair e de beber um copo, mas na minha cabeça havia muito mais do que isso. Hoje em dia as pessoas estão mais capacitadas para falar deste tipo de coisas, mas, na altura, na minha cabeça e na de outros jogadores não era assim. Não podia entrar no balneário do United e dizer "sinto-me assim"", continuou, dizendo depois que acabou por pedir ajuda.



"Antes dizia "merda para isto", e saía. Mas aprendi que precisava de falar com alguém e isso acalmou as coisas. Falei com a Coleen [a sua mulher], com os pais dela e com os meus. Fazia-o quando sentia que estava a chegar a um mau momento."