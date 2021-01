Rooney não quer o plantel sem receber e em Inglaterra revelam decisão do treinador

Lenda do Manchester United, agora no comando técnico do Derby County a tempo inteiro,

Wayne Rooney terminou neste mês a carreira de jogador e para assumir o cargo de treinador do Derby County a tempo inteiro, depois de já o ter feito interinamente enquanto acumulava as funções de futebolista.

Quando assumiu a função, a lenda do Manchester United assinou um contrato de dois anos e meio, no qual manteria o salário que tinha enquanto jogador.

Agora, de acordo com o Daily Mail, Rooney terá adiado o pagamento integral dos 100 mil euros semanais que constavam no seu contrato, de forma a fazer face à precária situação económica do clube.

Ainda de acordo com as mesmas informações, o treinador é o profissional mais bem pago do clube do segundo escalão do futebol inglês e não quer que o seu salário impeça os jogadores de receberem o seu.

O Daily Mail lembra ainda que não é a primeira vez que o agora treinador toma uma decisão deste género. Já enquanto jogador, Rooney terá desempenhado um papel essencial em convencer o restante plantel a adiar um pagamento semelhante.