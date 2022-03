Rooney lembra chamada de Ferguson aos pais: "Digam-lhe para ir à merda"

Wayne Rooney terminou a carreira em 2020/21, no Derby County

Antigo avançado estava nas contas de Sir Alex Ferguson quando tinha apenas 14 anos. Na altura recusou, mas depois não resistiu.

Wayne Rooney formou-se no Everton e por lá deu os primeiros passos enquanto profissional, antes de rumar ao Manchester United. A ida do antigo avançado inglês para Old trafford até se podia ter concretizado mais cedo, mas Rooney optou por ficar em Liverpool.

"Sir Alex Ferguson tentou contratar-me quando eu tinha 14 anos. Estava a falar ao telefone com a minha mão e o meu pai, que me disseram: 'Alex está ao telefone, o Manchester United quer contratar-te'", recordou, dando conta da resposta que deu. "Digam-lhe que vá à merda. Quero jogar no Everton", atirou na altura.

Rooney estreou-se na Premier League pelo Everton em 2002 e foi transferido para o United em 2004/05. "Com o passar do tempo soube que tinha de jogar para Alex Ferguson. Foi ele a razão pela qual assinei pelo Manchester United", explicou.

Depois de uma longa história de golos, Rooney, agora treinador, preencheu o currículo com uma Champions, uma Liga Europa e cinco campeonatos, entre outros títulos.