Rooney deu dores de cabeça a Ferguson: "É a última pessoa que devia beber álcool"

Em 2010, Alastair Campbell teve uma conversa com Alex Ferguson sobre os problemas de Rooney com álcool e mulheres. Agora, revela a preocupação do antigo treinador com o internacional inglês.

A carreira de Wayne Rooney não se fez só de grandes jogos, golos e títulos, mas também de muitas polémicas. Escândalos com álcool e mulheres acompanharam o percurso do internacional inglês, que deu algumas dores de cabeça a Alex Ferguson, antigo treinador do Manchester United.

Em declarações ao The Sun, Alastair Campbell, antigo assessor do primeiro-ministro Tony Blair, além de jornalista e escritor, contou que o treinador chegou a pedir conselhos sobre como lidar com Rooney, em 2010, poucos dias depois de ter sido tornado público que o jogador tinha dormido com uma prostituta.

"Falei com Ferguson sobre o Rooney. Ele estava um pouco triste com a situação. Os jornais estavam cheios de notícias de Rooney e de prostitutas. Eu perguntei-lhe: 'o que vais fazer com ele?' Ele respondeu-me: 'o que é que posso fazer? Ele é a última pessoa que devia beber álcool", revelou Campbell.

Atualmente, aos 35 anos, o avançado é jogador do Derby County, da segunda divisão do futebol inglês.