Rooney contrata na MLS com recurso a jogo de computador: "Mourinho fez similar"

Treinador do DC United fala de acordo com o simulador de estratégia Football Manager

Wayne Rooney orienta o DC United da MLS e o processo de recrutamento é auxiliado por uma ferramenta inusual, o simulador de estratégia de futebol Football Manager, conhecido jogo de computador que tem das maiores bases de dados sobre a modalidade.

"Um grande parte do mercado é na América do Sul e fizemos um acordo com o Football Manager, no qual eles recebem publicado em troca do acesso a olheiros, uns 11 ou 12, que os ajudam em todo o mundo a criar o jogo. O José Mourinho já fez algo similar no passado", revelou em declarações ao The Times., explicou ao The Times.

A MLS tem muitas diferenças com o futebol europeu e de outras regiões, tais como a existência do Draft, e outra, explicada pelo técnico inglês, é a "Discovery List": "Cada clube pode escolher sete jogadores pelos quais terá direito de preferência sobre todas as outras equipas da MLS. Caso uma outra equipa contrate um desses jogadores, a equipa que o reservou terá direito a uma compensação. Podíamos colocar o Haaland na nossa Discovery List e isso faria com que, se ele viesse para a MLS e quisesse, por exemplo, jogar em Los Angeles, então essa equipa de LA teria de pagar ao Manchester City e a nós também. Porque fomos nós quem o 'descobriu'. É uma loucura!".