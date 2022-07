Rooney assinou pelo DC United e no contrato tem uma cláusula muito pouco habitual

Antigo internacional inglês pode voltar a casa de forma automática caso tenha uma proposta da Premier League

Wayne Rooney está de volta à MLS, agora como treinador e para orientar o DC United. O antigo avançado conta, ainda assim, com uma cláusula pouco habitual no futebol atual, que poderá ditar a sua saída a qualquer momento.

De acordo com a imprensa internacional, caso surja alguma proposta da Premier League, Wayne Rooney terá a liberdade para abandonar o barco na Major League Soccer e regressar a casa.

A mulher do antigo craque do Manchester United não gostou de viver nos Estados Unidos no tempo em que Rooney atuava como jogador na MLS e, agora, ficou mesmo em solo inglês, juntamente com os filhos do treinador.