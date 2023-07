Rooney avisa Messi: "Os jogadores que chegam acham a MLS difícil"

Treinador do DC United mostrou-se entusiasmado com a contratação de Messi por parte do Inter Miami, mas avisou que o astro argentino "não vai ter vida fácil" na Liga norte-americana.

Wayne Rooney, antigo avançado inglês que orienta atualmente o DC United, avisou este domingo que Lionel Messi "não vai ter vida fácil" na Liga norte-americana (MLS), numa altura em que o astro argentino vai ser apresentado nas próximas horas pelo Inter Miami, último classificado da Confederação Este.

"Está tudo preparado para ele. Tem todos os amigos lá! [Sergio] Busquets e Jordi Alba já assinaram pelo Inter Miami [o segundo não é oficial] e talvez [Andrés] Iniesta se vá juntar a eles. Luis Suárez também. Messi tem um treinador [Gerardo Martino] de que gosta e no qual confia", começou por salientar, na coluna de opinião que detém no jornal The Times.

"É incrível, especialmente tendo em conta o que se está a passar na Arábia Saudita, que a MLS tenha atraído Messi. Ele não vai ter vida fácil aqui. Parece de loucos, mas os jogadores que chegam acham o campeonato difícil", prosseguiu.

Rooney justificou essa previsão salientando as diferenças entre a MLS e o futebol europeu: "As viagens, as condições diferentes em cada cidade e há muita energia e intensidade dentro de campo".

"Os norte-americanos adoram vencedores. Acima de tudo, querem ver técnica e ser entretidos e Messi vai proporcionar-lhes tudo isso", completou, numa visão positiva para o astro argentino, de 36 anos.

A apresentação de Messi no Inter Miami está marcada para a madrugada desta segunda-feira, esperando-se que a sua estreia aconteça na sexta-feira, dia 21 de julho, diante dos mexicanos do Cruz Azul, num jogo da primeira jornada da Leagues Cup, nova prova que inclui clubes de ambos os países.