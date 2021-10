Rooney "atira-se" aos jogadores do Manchester United: "É inaceitável"

Antigo jogador dos "red devils" acredita que o Solskjaer não é o único responsável pelo momento que o clube atravessa.

Ole Gunnar Solskjaer tem sido apontado como o principal culpado dos mais recentes resultados do Manchester United, que nos últimos nove jogos somou cinco derrotas, três vitórias e um empate, tendo o último jogo, frente ao Liverpool, sido para muitos a "gota de água". De recordar que os "red devils" foram goleados em Old Trafford, 0-5.

No entanto, há quem entenda que o treinador não é o único culpado pelas exibições menos conseguidas. Wayne Rooney, antiga estrela do United, por exemplo, deixou duras críticas aos jogadores que, na sua opinião, "não estão dispostos a dar tudo pelo clube "

"Os jogadores do [Manchester] United têm de se questionar, olhar para si próprios. É muito fácil para o treinador levar com as culpas, quando os jogadores estão a receber muito dinheiro para fazerem o seu trabalho, e não acho que o estejam a fazer suficientemente bem", começou por dizer Rooney, agora treinador do Derby County, clube do Championship (segundo escalão do futebol inglês).

"Há muita exigência naquele clube, grande pressão e estou a ver muitos jogadores que não estão dispostos a correr para trás, não estão dispostos a defender, não estão dispostos a dar tudo por aquele clube. E isso é inaceitável", continuou.

"Estes jogadores têm uma grande responsabilidade. São jogadores internacionais, de classe mundial, e um clube como o Manchester United precisa de mais. Os jogadores precisam de sentir que quando se perde, dói", disse ainda, antes de falar de uma possível saída de Solskjaer.

"Independentemente da decisão que tomarem, sentirão que é a mais correta. Nem sempre pode ser tudo como as pessoas querem. Devem ter certamente um plano, seja continuar, ou não, com o Solskjaer. O United está a passar por um período difícil. Toda a gente vê a pressão que está sobre o Solskjaer, mas eu sei que ele é um lutador, vai continuar a tentar fazer as coisas certas, na tentativa de tirar o máximo destes jogadores", concluiu.