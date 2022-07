O Palmeiras bateu o Cerro Porteño por 5-0 na segunda mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, na madrugada desta quinta-feira. O avançado brasileiro Rony bisou e o segundo golo deixou o treinador do Verdão, Abel Ferreira, com as mãos na cabeça. Veja o vídeo abaixo.