Rony Lopes marca no empate do Troyes frente ao Auxerre

O Troyes empatou 1-1 na receção ao Auxerre, em jogo da 14.ª jornada da Liga francesa, com o golo da equipa da casa a ser apontado pelo português Rony Lopes.

O médio luso inaugurou o marcador aos 28 minutos, após assistência de Mama Baldé, que já jogou em Portugal no Sporting B e Desportivo das Aves, mas o Auxerre chegou ao empate aos 86, por Perrin.

Com este resultado, o Troyes está provisoriamente no 12.º lugar do campeonato, com 14 pontos, enquanto o Auxerre é 14.º, com 13.