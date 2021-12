Rony Lopes marca na vitória do Olympiacos, líder na Grécia com 11 pontos de vantagem

O Olympiacos é primeiro classificado, com 32 pontos, mais 11 que o AEK Atenas e 13 do que o PAOK Salónica.

O bicampeão grego e líder destacado da Super Liga helénica, Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, visitou e bateu hoje o OFI Creta, 3-1, na 12.ª jornada do campeonato, mantendo-se rumo ao tricampeonato.

Em Heraklion, os da casa ainda se adiantaram no marcador, por intermédio de Diamantis, aos 16 minutos, mas o senegalês Pape Abou Cissé, aos 24 e 49, inverteu a tendência.

O médio português Rony Lopes, que mereceu a confiança do técnico compatriota como titular, aumentou a vantagem forasteira e estabeleceu o resultado final, aos 60 minutos.

O Olympiacos é primeiro classificado, com 32 pontos, mais 11 que o AEK Atenas e 13 do que o PAOK Salónica, enquanto o OFI Creta está no quarto posto, a um ponto do pódio, embora AEK e PAOK tenham um jogo por disputar.