Ronda 20 em Espanha começa com goleada e Sancet a marcar três

Athletic Bilbau venceu o Cádiz e subiu provisoriamente ao sétimo lugar.

O Athletic Bilbau venceu na receção ao Cádiz por 4-1, na abertura da 20ª jornada da I Liga espanhola de futebol, num jogo em que a principal figura foi Oihan Sancet, autor de um hat-trick.

A equipa basca resolveu praticamente o destino da partida na primeira parte, ao fim da qual chegou a vencer por 3-1, com golos do médio Oihan Sancet, aos 10 e 35 minutos, e do central Yeray Alvarez, enquanto o Cádiz ainda conseguiu fazer o 1-1, aos 25, pelo médio argentino Gonzalo Escalante.

Na segunda parte, Sancet consumaria o "hat-trick" aos 75 minutos, a despeito da sua equipa estar a jogar com 10 unidades por expulsão do lateral esquerdo Yuri Bechiche, aos 57, por acumulação de amarelos.

Com esta vitória, o Athletic de Bilbau subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 29 pontos (20 jogos), mas quem lidera o campeonato é o FC Barcelona, com 50, seguido do Real Madrid, com 45, da Real Sociedad, com 39, e do Atlético Madrid, com 34, todos com 19 jogos.