Ronaldo voltou a ser titular, Manchester United venceu e subiu ao quinto lugar

Pelo segundo jogo consecutivo, Cristiano Ronaldo foi titular no Manchester United, que venceu o West Ham, por 1-0.

O Manchester United recebeu e venceu o West Ham por 1-0, este domingo, num jogo da 14.ª jornada da Premier League. Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos, repetindo a titularidade, tal como aconteceu diante do Sheriff, na Liga Europa, na quinta-feira.

Apenas pela segunda vez esta época, Ronaldo foi titular em dois jogos seguidos na equipa do holandês Erik ten Hag e, pela primeira vez, fez 90 minutos em dois seguidos esta época.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot também jogaram todos os minutos da partida.

O único golo do encontro foi apontado aos 38 minutos, por Marcus Rashford, mas o herói dos red devils acabou por ser o guarda-redes espanhol De Gea, que manteve a vantagem com uma mão cheia de boas defesas, sobretudo nos minutos finais da partida.

Rashford chegou mesmo aos 100 golos em partidas oficiais pelo Manchester United, clube em que fez toda a sua formação e carreira, até ao momento.

Os red devils somam 23 pontos e ocupam o quinto lugar da Premier League. O Newcastle é quarto, com 24 pontos, mas tem mais um jogo. Os hammers estão no 13.º posto, com 14 pontos.

Classificação da Premier League:

1.º Arsenal, 31 pontos (12 jogos);

2.º Manchester City, 29 pontos (12 jogos);

3.º Tottenham, 26 pontos (13 jogos);

4.º Newcastle, 24 pontos (13 jogos);

5.º Manchester United, 23 pontos (12 jogos);

6.º Chelsea, 21 pontos (12 jogos).